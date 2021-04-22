«Супертепла не ожидается»: синоптики рассказали, когда из Москвы уйдет холод

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Теплая погода вернется в столицу не раньше среды, 5 мая. Об этом заявила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается, — поделилась синоптик.

По прогнозам метеоролога, низкая температура продержится до конца месяца — и часто будет при этом сопровождаться осадками. В четверг, 22 апреля, столбики термометров окажутся на отметке в семь — девять градусов. В последующие дни ожидается температура в районе около десяти градусов, приводит слова Поздняковой «Москва 24».

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели.

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