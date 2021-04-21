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Москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели

Иван Юминов

Город

В следующие дни в Москве ожидается потепление, но в выходные температура вновь снизится. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» в среду, 21 апреля.

— Во второй половине рабочей недели температура не только вернется в рамки нормы, но даже окажется выше нее. В четверг короткие дожди пройдут лишь местами, и после ночных трех — пяти градусов (по области ноль — пять градусов), столбики термометров поднимутся до 14–16 градусов, в Подмосковье до 12–17 градусов, — сообщили синоптики.

Вечером в пятницу, 23 апреля, вновь усилятся дожди. Дневная температура в выходные не превысит 10 градусов тепла, а в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки.

Тепло окажется в столице только на следующей неделе, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Месячная норма осадков будет перевыполнена в Москве 21 апреля

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