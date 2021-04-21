Вильфанд посоветовал москвичам морально подготовиться к майским заморозкам

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По расчетам специалистов, погода в последний месяц весны в нашей стране в целом будет теплой. Однако, несмотря на это, нужно быть готовыми к возможным заморозкам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По климатическим характеристикам редкий май бывает без заморозков. Это нужно заранее понимать и быть готовыми. Потому что у всех такое понимание, что май пришел — и все, лето. Ничего подобного. Причем чаще заморозки бывают в первой декаде мая. По всем расчетам, которые мы проводим, будет неоднородная погода. Хотя в целом мы ожидаем теплую погоду в этом месяце, но это среднее значения за 31 день мая, — пояснил метеоролог.

Также специалист уточнил, что сейчас температурные показатели находятся в пределах апрельской нормы. По его словам, на контрасте с «июньской жарой», которой москвичи радовались еще несколько дней назад, россияне и удивляются теперь дождям и прохладе.

Как ранее сообщил «ВМ» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ближайшие дни жителям столичного региона и Центральной России не стоит ждать потепления и отступления дождей.

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