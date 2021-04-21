Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вильфанд посоветовал москвичам морально подготовиться к майским заморозкам
Фото: Pelagiya Zamyatina

Вильфанд посоветовал москвичам морально подготовиться к майским заморозкам

Юлия Евграфова

Общество

По расчетам специалистов, погода в последний месяц весны в нашей стране в целом будет теплой. Однако, несмотря на это, нужно быть готовыми к возможным заморозкам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По климатическим характеристикам редкий май бывает без заморозков. Это нужно заранее понимать и быть готовыми. Потому что у всех такое понимание, что май пришел — и все, лето. Ничего подобного. Причем чаще заморозки бывают в первой декаде мая. По всем расчетам, которые мы проводим, будет неоднородная погода. Хотя в целом мы ожидаем теплую погоду в этом месяце, но это среднее значения за 31 день мая, — пояснил метеоролог.

Также специалист уточнил, что сейчас температурные показатели находятся в пределах апрельской нормы. По его словам, на контрасте с «июньской жарой», которой москвичи радовались еще несколько дней назад, россияне и удивляются теперь дождям и прохладе.

Как ранее сообщил «ВМ» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ближайшие дни жителям столичного региона и Центральной России не стоит ждать потепления и отступления дождей.

Читайте также: Синоптик сообщил, когда в Москву вернется хорошая погода

заморозкимнение экспертапрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в