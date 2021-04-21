Синоптик сообщил, когда в Москву вернется хорошая погода

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Погода без осадков и с температурой выше нормы придет в столицу в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков, — сказал он.

Однако синоптик отметил, что рассчитывать на рекордно теплую погоду пока не стоит. По его словам, рекордно теплых температур не будет, майская погода пока не наступит, передает ТАСС.

Ранее москвичей предупредили о рекордных осадках, сильном ветре и скачках давления.

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