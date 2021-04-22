Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей предупредили о грозе в столице 22 апреля
Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Москвичей предупредили о грозе в столице 22 апреля

Анастасия Волоснова

Город

В Москве в четверг, 22 апреля, возможны грозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погоду в столичном регионе 22 апреля будет определять передняя часть северо-атлантического циклона. Грозовое положение будет наблюдаться на севере и северо-востоке столицы, а также в некоторых районах Подмосковья.

— В Москве сегодня облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, грозовое положение, то есть вероятность локальных гроз по столичному региону повысится. В основном это коснется юго-западных, западных и северо-западных, даже северных районов Подмосковья — пояснил Тишковец.

Температура воздуха в Москве 21 апреля составит плюс 14-16 градусов, добавил синоптик.

Тишковец отметил, что в пятницу, 22 апреля, к столичному региону начнет приближаться холодный атмосферный фронт, который также принесет ливни и дожди.Температура воздуха 22 апреля повысится до 13-18 градусов, пишет РИА Новости.

Читайте также: «Супертепла не ожидается»: синоптики рассказали, когда из Москвы уйдет холод

погода в Москведождьгроза
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в