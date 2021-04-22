Москвичей предупредили о грозе в столице 22 апреля

Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

В Москве в четверг, 22 апреля, возможны грозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погоду в столичном регионе 22 апреля будет определять передняя часть северо-атлантического циклона. Грозовое положение будет наблюдаться на севере и северо-востоке столицы, а также в некоторых районах Подмосковья.

— В Москве сегодня облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, грозовое положение, то есть вероятность локальных гроз по столичному региону повысится. В основном это коснется юго-западных, западных и северо-западных, даже северных районов Подмосковья — пояснил Тишковец.

Температура воздуха в Москве 21 апреля составит плюс 14-16 градусов, добавил синоптик.

Тишковец отметил, что в пятницу, 22 апреля, к столичному региону начнет приближаться холодный атмосферный фронт, который также принесет ливни и дожди.Температура воздуха 22 апреля повысится до 13-18 градусов, пишет РИА Новости.

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