Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Жар-птица. Весна-2021» пройдет в Экспоцентре
Фото: Артем Мущенко / Вечерняя Москва

Выставка «Жар-птица. Весна-2021» пройдет в Экспоцентре

Ольга Маркова

Культура

Выставка-ярмарка «Жар-птица. Весна-2021» приглашает москвичей и гостей столицы на встречу с мастерами народных художественных промыслов и ремесленников из 40 регионов России. Выставка пройдет в Экспоцентре с 21 по 25 апреля, сообщается на сайте организаторов.

Гости мероприятия смогут увидеть собранную вместе богатейшую палитру изделий народных промыслов и ремесел — традиционные, современные и самобытные авторские изделия ремесленников, художников и дизайнеров —и посетить гастрономический центр.

«Город мастеров» откроет секреты профессионального мастерства — ведущие художники промыслов и мастера продемонстрируют старинные техники изготовления изделий народных промыслов и ремесел: роспись по дереву, ткани и металлу, гончарство, резьба по кости, камню и дереву, лепка игрушки, кружевоплетение.

Для юных посетителей организуют детскую площадку с занимательными мастер-классами по различным видам народного искусства.

Читайте также: Музей Есенина позвал москвичей на праздник «Заклички весны»

мастер‑классывыставкаталант
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в