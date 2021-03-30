Выставка «Жар-птица. Весна-2021» пройдет в Экспоцентре

Фото: Артем Мущенко / Вечерняя Москва

Выставка-ярмарка «Жар-птица. Весна-2021» приглашает москвичей и гостей столицы на встречу с мастерами народных художественных промыслов и ремесленников из 40 регионов России. Выставка пройдет в Экспоцентре с 21 по 25 апреля, сообщается на сайте организаторов.

Гости мероприятия смогут увидеть собранную вместе богатейшую палитру изделий народных промыслов и ремесел — традиционные, современные и самобытные авторские изделия ремесленников, художников и дизайнеров —и посетить гастрономический центр.

«Город мастеров» откроет секреты профессионального мастерства — ведущие художники промыслов и мастера продемонстрируют старинные техники изготовления изделий народных промыслов и ремесел: роспись по дереву, ткани и металлу, гончарство, резьба по кости, камню и дереву, лепка игрушки, кружевоплетение.

Для юных посетителей организуют детскую площадку с занимательными мастер-классами по различным видам народного искусства.

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