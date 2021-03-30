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Музей Есенина позвал москвичей на праздник «Заклички весны»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Музей Есенина позвал москвичей на праздник «Заклички весны»

Ольга Маркова

Культура

Московский государственный музей С. А. Есенина приглашает детей и их родителей в выходные второго весеннего месяца познакомиться с традициями проведения древнего праздника «Заклички весны».

Гости музея сделают из ткани и ниток весенних птичек жаворонков, закликают птиц — разучат и споют песенки, посвистят в свистульки, приближая весну.

Здесь также можно будет поиграть в русские народные игры, посвященные весне и птицам, и принять участие в конкурсе-викторине про птиц. А в завершении праздника гостей музея ждет чаепитие.

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