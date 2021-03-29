Столичные парки подготовили для москвичей интересную программу на начало апреля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Юности, 2с1 Карта всех событий

Парки Москвы проведут различные мастер-классы, концерты и другие мероприятия для горожан как в зонах отдыха, так и онлайн с 31 марта по 4 апреля.

Так, музей-усадьба «Кусково» приглашает на онлайн-лекцию, которая посвящена известному коллекционеру периода ХIХ — начала ХХ века Алексею Морозову. Присоединиться к мероприятию можно на YouTube-канале 31 марта в 13:00.

А в усадьбе «Воронцово» состоится лекция «Механизмы Леонардо да Винчи». На ней расскажут об экспонатах одноименной выставки. Участники смогут познакомиться с изобретениями великого человека. Присоединиться к слушаниям можно 31 марта в 18:00 на страницах усадьбы в социальных сетях.

Парк «Фили» познакомит пользователей с известными деятелями культуры в рамках рубрики «Говорит и показывает парк «Фили». Так, 1 апреля в 12:00 на YouTube-канале будет опубликовано интервью с артистом театра и кино, телеведущим Александром Олешко. Он поделится историей своего творческого пути.

Музей-усадьба «Люблино» в Международный день птиц, 1 апреля, проведет тематическую лекцию. А в этот же день в «Царицыне» жители столицы могут посмотреть лекцию «Азбука керамики». С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальных страницах столичных парков в социальных сетях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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