Столичных школьников и студентов пригласили на онлайн-экскурсии ко Дню космонавтики

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Для московских школьников и студентов колледжей в преддверии Дня космонавтики подготовили экскурсии в режиме онлайн. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что Мемориальный музей космонавтики познакомит учеников с историей освоения космоса. Школьникам и студентам покажут настоящие космические аппараты. Кроме того, у участников появится возможность посетить орбитальную станцию.

Также 12 апреля на встречу в электронном формате приглашает «Почта России». Ученикам покажут марки, открытки, художественные конверты, которые посвящены первому полету человека в космос.

— Школьники и студенты колледжей узнают, как отправляются бумажные послания на Международную космическую станцию, — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, ученики познакомятся с личными автомобилях космонавтов в рамках программы «Космонавты и автомобили». А 13 апреля юным жителям столицы проведут интерактивную онлайн-экскурсию «Юрий Гагарин: первое космическое путешествие» на английском языке.

Уточняется, что для участия во всех мероприятиях необходима предварительная электронная регистрация, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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