День Земли отметят в Дарвиновском музее

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Дарвиновский музей приглашает москвичей и гостей столицы в субботу, 24 апреля, отметить День Земли. Тема праздника текущего года: «Восстановим нашу Землю».

Гостей праздника ждет настоящий марафон: научная битва, экскурсия по экологической тропе, школа юного почвоведа, опыты с землей, игры и занятия, растения-хищники и экзотические насекомые. Пройдя квест «Загадки Земли», участники получат уникальный документ — «Удостоверение жителя Земли».

Кандидат биологических наук А. В. Якушев на открытой лекции «Невидимый мир почвы» расскажет, как невидимые организмы влияют на вполне видимое плодородие почвы и жизнь на Земле. Специально для лекции сделаны уникальные снимки под микроскопом разных почвенных животных и микроорганизмов.

Сотрудники факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова привезут на праздник собранных в Москве обитателей почв. В «Школе юного почвоведа» под лупами можно разглядеть целый мир организмов, живущих буквально под ногами.

Впервые в программе праздника пройдут опыты с землей. Их проведет сотрудник кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ Игорь Данилин.

Для садоводов всех возрастов, ожидающих дачный сезон, будет интересно посетить мастерскую «Во саду ли, в огороде». Здесь можно узнать, как правильно посеять семена овощей, вырастить крепкую рассаду, а что лучше сеять сразу на грядку. Определить специи по запаху и узнать, как они выглядят в природе, поможет занятие «Пряности мира».

На занятии «Многоногие соседи» специалисты-биологи расскажут, покажут и даже дадут подержать живых насекомых: экзотических тараканов, бабочек, палочников, а владелец коллекции хищных растений Сергей Куницын привезет своих «зубастых» питомцев.

Впервые в музее пройдет научная битва Science Slam. Пять ученых сойдутся на одной сцене в борьбе за звание главной рок-звезды от «Науки». В роли судей выступают зрители, а победителем становится тот, кому достаются самые громкие аплодисменты.

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