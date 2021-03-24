День птиц отметят в Дарвиновском музее

Фото: Pelagiya Zamyatina

Дарвиновский музей встречает второй месяц весны самым звонким праздником — Международным днем птиц. В субботу, 3 апреля, взрослых и детей ждут на экологический праздник, в программе которого — мастер-классы и игры, занятия и научно-популярные лекции о пернатых.

Гости музея смогут впервые заглянуть в птичье гнездо и рассмотреть в микроскоп удивительную структуру пера и скорлупы, послушать разнообразные птичьи трели и научиться мастерить правильный птичий домик, узнать секреты удачной фотосъемки птиц и отыскать в музейных залах птицу 2021 года.

Только в этот день посетители могут получить «Птичьи права», заполняемые настоящим гусиным пером. Эта возможность предоставляется тем, кто успешно пройдет тематический квест, посвященный кобчику — одной из самых маленьких хищных птиц в семействе соколиных.

На занятии «Гнезда и яйца» можно заглянуть в жилища ремеза и дрозда, взять в руки яйца разных размеров и расцветки и рассмотреть, как выглядит скорлупа под микроскопом. Лучших пернатых вокалистов мира можно услышать на занятии «Голоса весны». А на мастер-классе «Как построить домик для птиц» участников научат делать правильное жилье для пернатых новоселов.

«Птичью» эстафету примут гости праздника: психологи Алина Тали и Татьяна Аптулаева проведут мастер-класс для самых маленьких «Птичья азбука». А известный фотограф Игорь Барташов поделится секретами фотографирования птиц в дикой природе.

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