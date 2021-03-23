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День птиц пройдет в Зоологическом музее МГУ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

День птиц пройдет в Зоологическом музее МГУ

Ольга Маркова

Культура

В честь Международного дня птиц, который отмечается во всем мире 1 апреля, в Зоологическом музее МГУ им. М. В. Ломоносова в воскресенье, 28 марта, пройдет экологический праздник «День птиц». В этот день музей приглашает познакомиться с разнообразием птиц, особенностями их биологии и поведения.

Посетители смогут попробовать угадать голоса пернатых, подобрать птице правильное гнездо, отыскать птицу по перу, удивиться палитре красок и форме птичьих яиц, узнать все о кольцевании, принять участие в мастер-классах и создать красивый сувенир.

Начнется программа с научно-популярной лекции «Птицы Москвы и Подмосковья», на которой гостям музея расскажут много интересных фактов о знакомых незнакомцах, живущих рядом с нами, об их поведении, привычках, образе жизни. Взрослым и детям не только покажут, как выглядят наши «соседи», но и научат различать некоторых птиц по голосам.

На занятии «Синица в руках» гости праздника не только узнают детали профессии орнитолога, но и сами попробуют поработать с инструментами для кольцевания птиц.

Любителей весело провести время ждут выставки-викторины, биологические игры, позволяющие проверить свои знания о птицах и приобрести новые.

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