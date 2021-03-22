Столичные парки подготовили обширную программу развлечений на неделю

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

На этой неделе московские парки и музеи подготовили обширную досуговую программу для жителей столицы. Гости смогут послушать лекции, посетить экскурсии, посмотреть спектакли. Познакомиться ближе c северной столицей – Санкт-Петербургом, узнать о жизни адмирала Ивана Крузенштерна можно будет в парках Москвы. Они пройдут в онлайн- и офлайн-форматах с 22 по 28 марта. Для зрителей и гостей подготовили новые экскурсии, лекции, квесты и спектакли.

Парк «Фили» проведет творческую беседу с кинорежиссером Александром Стояновым в День работника культуры, 25 марта. Она начнется в 19:00 в выставочном центре Fili Hall.В деньВсемирного дня театра в парке покажут спектакль театра-студии Гоши Куценко «Фантазии Фарятьева» 27 марта в 13:00.

В Таганском парке предлагают посетить моноспектакль поэтессы Тэффи (настоящее имя — Надежда Лохвицкая) 26 марта в 19:30. Также здесь покажут постановку Михаила Егорова «Весной вернусь».

Музей-заповедник «Коломенское» проведет лекцию «Императрица Елизавета Петровна». Лекция состоится 27 марта в 15:30 в помещении лектория по адресу: городок имени Баумана, дом 2, строение 14.

В усадьбе Воронцово проведут экскурсию и расскажут о жизни династий Репниных и Волконских, а также о художнике Федоре. Экскурсия начнется от храма Живоначальной Троицы 28 марта в 13:00.

Измайловский парк приготовил для детей спектаклем и анимационным шоу. 27 марта в 16:00 состоится постановка «Гости из будущего», а 28 марта в 16:00 их ждут игры и конкурсы от аниматора. Мероприятия пройдут на эстраде Северной площади (вход в парк со стороны станции метро «Партизанская»). Также в Измайловском парке организуют квест для детей «Таинственный лес», который начнется 28 марта в 13:00 у эстрады на Северной площади.

А для тех, кто пока не готов проводить выходные вне дома, московские парки подготовили программу онлайн-мероприятий.

Сотрудники музея-усадьбы «Кусково» на своем YouTube-канале расскажут все о необычных предметах мебели — «Мебель в стиле «жакоб»» 24 марта в 13:00.

Об адмирале Иване Крузенштерне можно узнать на онлайн-лекции парка «Северное Тушино». О жизни и открытиях русского мореплавателя расскажет старший научный сотрудник Музея истории ВМФ Александр Титов. Лекция состоится в прямом эфире социальной сети «Вконтакте» 23 марта в 18:00.

Совершить прогулку по питерским парадным и виртуально посетить северную столицу предлагает парк «Красная Пресня». Онлайн-экскурсия начнется 23 марта в 16:00 в прямом эфире аккаунта парка в Instagram.

Парк «Сокольники» опубликует видеолекцию о подопечных орнитария. На этот раз руководитель реабилитационного центра для птиц Вадим Мишин расскажет о судьбе беркута. Лекцию опубликуют 26 марта в 14:00 в аккаунтах парка в соцсетях Вконтакте, Facebook, Instagram, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более ста заявок поступило на участие в проекте для предпринимателей в Москве