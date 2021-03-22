Более ста заявок поступило на участие в проекте для предпринимателей в Москве

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Москва запускает бесплатный образовательный проект для предпринимателей сферы услуг. Заявки на участие уже подали более ста человек.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» начнет проект с подготовительного интенсива, на котором специалисты расскажут, как сформировать правильное представление о предпринимательстве.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что по итогам отбора в программу попадут только 50 кандидатов.

— В течение семи недель они будут работать над улучшением бизнес-показателей своих предприятий в сжатые сроки — от поиска новых точек роста до выстраивания стратегии развития и увеличения прибыли предприятия, — сказал глава департамента.

Основная часть программы стартует 6 апреля. Предприниматели смогут поучаствовать в онлайн-мероприятиях, а также провести индивидуальные встречи со своими наставниками, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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