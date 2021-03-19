Промышленные компании Москвы смогут подать заявку на получение субсидий с 22 марта

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Столичные промышленные компании смогут подать заявку на получение новых субсидий с 22 марта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприниматели смогут возместить часть затрат по лизингу. Уточняется, что сумма не должна превышать 100 миллионов в год. Кроме того, они могут претендовать на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования, однако сумма не должна превышать 200 миллионов в год.

— Москва предоставляет субсидии промпредприятиям с 2012 года, за это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 миллиарда рублей. Только по итогам 2020 года был заключен 41 договор о предоставлении субсидий на сумму почти 770 миллионов рублей, это почти на четверть больше, чем в 2019 году, — уточнил Владимир Ефимов.

По его словам, претендовать на выплаты могут любые промышленные компании. В частности, денежную поддержку могут оказать промышленным комплексам, технопаркам и промышленным паркам.

— Также можно получить помощь в виде субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям — до 100 миллионов рублей в год. Этой суммой можно покрыть до 50 процентов таких затрат, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Заявку на подобное возмещение затрат необходимо подать с 29 марта по 30 сентября 2021 года. Подать заявку на получение остальных субсидий можно на портале mos.ru с 22 марта по 30 сентября 2021 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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