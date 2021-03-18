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Ростуризм подготовил предложения по легализации гостевых домов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ростуризм подготовил предложения по легализации гостевых домов

Иван Юминов

Общество

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) подготовило предложения по легализации гостевых домов. Об этом заявила руководитель ведомства Зарина Догузова в четверг, 18 марта.

— Ростуризм выступает за легализацию гостевых домов. Эта инициатива поддерживается большинством субъектов РФ, а также участниками туристического рынка и профильными общественными организациями. Уверены, что легализация повысит качество и безопасность услуг для туристов, а бизнесу позволит претендовать на меры государственной поддержки, — рассказала она.

Ведомство планирует направить предложения в правительство после их согласования с профильными ведомствами. Ранее сообщалось о поручении председателя кабмина России Михаила Мишустина подготовить до 1 июля 2021 года предложения по регулированию деятельности гостевых домов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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