Стали известны самые популярные авианаправления на майские праздники в России

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Куда россияне собираются отправиться на майские праздники, выяснили аналитики сервиса Tutu.ru. Со списком наиболее привлекательных направлений для туристов в период с 1 по 10 мая ознакомился RT.

Чаще всего путешественники из Москвы будут вылетать в Симферополь. Авиабилеты до Крыма в среднем стоят 6,3 тысячи рублей. На второй строчке рейтинга оказался город Сочи. Средняя цена на авиабилет туда составляет порядка 5,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Калининград, средняя стоимость перелета в который не превышает 4,9 тысячи рублей.

Помимо этого, спросом среди тех, кто будет вылетать из столицы, пользуются Геленджик, Махачкала, Анапа, Краснодар, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Немного иначе складывается ситуация с отправлениями из Северной столицы. Там больше всего вылетов назначено в Сочи (6,3 тысячи рублей). Вторую и третью строчки рейтинга занимают Симферополь (8,2 тысячи рублей) и Калининград (4,7 тысячи рублей). Помимо этого, отдыхающие намерены вылетать на майские праздники из Санкт-Петербурга в Казань, Самару, Краснодар и Минеральные Воды.

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