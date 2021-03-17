Названы популярные у российских туристов направления на майские праздники

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Большинство туристов из России на майские праздники отправятся в путешествия по стране. Об этом советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин сообщил в эфире НСН.

— Акции раннего бронирования будут продолжаться до 31 марта. Можно приобрести путевки и на майские праздники, и на лето со скидкой от 10 до 40 процентов. В топе популярности, конечно, путешествия по России, — отметил Дмитрий Горин.

При этом он добавил, что есть лидеры и среди зарубежных направлений. Так, россияне хотят побывать в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, на Мальдивах, Кубе, в Танзании и Занзибаре. Вместе с тем со 2 апреля открываются границы с Сейшелами.

— Несмотря на все это, больше всего предложений на путешествия по России. Это Крым, Краснодарский край, маршруты по Золотому кольцу, Серебряному ожерелью, — уточнил эксперт.

Он также напомнил, что путешествия за рубеж пока ограничены небольшим списком стран, готовых принять туристов из Российской Федерации.

СПРАВКА

Серебряное ожерелье — межрегиональный туристский проект по созданию и обслуживанию комплекса маршрутов, проходящих по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России. В него входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области, а также республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.

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