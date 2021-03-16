Названы страны, которые россияне смогут посетить летом

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Планы на летний сезон отпусков россияне начали строить уже в начале весны. В связи с тем, что в прошлом году из-за пандемии популярностью пользовались отечественные курорты, на предстоящее лето у жителей РФ большие планы. Где можно будет отдохнуть за границей, выяснил портал «Невские новости».

Согласно данным пресс-службы онлайн-ретейлера Wildberries, большой популярностью пользуются путеводители по отечественным и зарубежным городам. В частности, спросом пользуются туристические курорты по Турции, Танзании и Грузии.

При этом свои границы для российских туристов открыла Абхазия. Для того чтобы поехать туда, не нужны виза, справка о тесте на коронавирус, ПЦР-тест на COVID-19. В свою очередь, если кто-то задумал посетить летом Армению, то нужно подготовить не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну, справку о тесте на коронавирусную инфекцию. Она должна быть на трех языках (армянском, русском и английском). Можно сдать тест в аэропорту за свой счет, однако до получения отрицательного теста нужно будет самоизолироваться. В этой стране также нужно будет соблюдать общепринятые меры безопасности — носить маски и соблюдать дистанцию. Отмечается также, что виза в Армению не нужна.

С такой же справкой о тесте на коронавирус можно приехать в Белоруссию. Карантин в этой стране соблюдать не придется. Виза также не нужна. Приехать в республику можно на поезде или прилететь на самолете.

До 16 марта действует приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией. Если это ограничение будет снято, то туристам придется проходить двухнедельный карантин. Также нужно будет заполнить анкету с данными о прибытии, контактами и местом самоизоляции. Еще следует помнить о том, что в эту страну нужно оформить визу.

Первым государством «шенгена», которое открыло свои границы для россиян, стала Греция. Гражданам старше десяти лет для полета сюда нужно иметь при себе справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Ее также нужно сделать не ранее чем за 72 часа до приезда в Грецию. Помимо этого, придется провести неделю в изоляции. Сюда тоже нужно будет оформить визу. Добраться до страны можно прямым авиасообщением. Пока власти Греции пускают максимум 500 россиян в неделю.

Чтобы попасть в Грузию, граждане без прививки могут сделать ПЦР-тест до прибытия или на третий день пребывания в стране. Карантин здесь можно не соблюдать, виза не нужна. В этом государстве действуют стандартные ограничения из-за пандемии, а также комендантский час с 21:00 до 5:00. Пока сюда можно добраться только на самолете.

Свои границы по морю и воздуху открыла для россиян Доминикана. Для въезда в эту страну нужно будет заполнить анкету о состоянии здоровья. Некоторых граждан могут попросить пройти тест на коронавирусную инфекцию. Виза не нужна.

Тем, кто хочет побывать в Египте, нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до прибытия. Он должен быть на английском и арабском языках. Его также можно будет платно сдать в египетском аэропорту. Карантина не будет. Виза для граждан России отменена. До апреля штамп в загранпаспорте ставится бесплатно.

Также у россиян есть возможность посетить предстоящим летом такие страны, как: Иордания, Казахстан, Кения, Киргизия, Куба, Мальдивы, Мальта, Мексика, Намибия, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Черногория, Шри-Ланка, Эфиопия и ЮАР.

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