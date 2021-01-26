Эксперты дали прогноз по ценам на летний отдых

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Туристическая отрасль продолжает пребывать в состоянии неизвестности. Все еще неясно, какие направления для отпуска откроются в ближайшее время. Однако в Ассоциации туроператоров России уже предупредили о «плановом» росте цен на отдых в Турции. «Вечерняя Москва» узнала, ждать ли аналогичных сценариев по другим доступным направлениям и активно ли сейчас люди бронируют поездки.

Рынок подстроится быстро

Как объяснила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, перед новогодними праздниками люди достаточно активно бронировали поездки, в январе же наблюдается ожидаемое постновогоднее затишье.

— Рынок будет подстраиваться очень быстро в зависимости от того, какие направления откроются и какими окажутся условия въезда. Сейчас нет спроса на раннее бронирование, когда кто-то хотел взять тур с хорошей скидкой, потому что люди не знают, что будет дальше. Хотя количество звонков, когда появляется новость об открытии транспортного сообщения, стало заметно больше. Но до покупки тура доходит нечасто, — сообщила представитель РСТ.

Она констатировала, что больше всего людей интересуют пляжные направления. Но бывшей до пандемии коронавируса тенденции к увеличению глубины продаж пока не прослеживается.

Борьба за российского туриста начинается

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также отметил, что из зарубежных направлений пока мало что открыто для туристов, о каких-то трендах здесь говорить сейчас сложно. Однако рынок потихоньку начнет открываться, вряд ли расценки на отдых за пределами России будут сильно повышаться.

— Это мы видим и по вчерашним постановлениям правительства, и по открытию новых транспортных сообщений. Следом будет возрождаться и туризм. Я думаю, вряд ли уровень повышения цен на 15 процентов сохранится. Скорее всего, цены на ту же Турцию будут опускаться. За рынки надо будет снова бороться, за российских туристов в том числе. Не думаю, что в этой ситуации рост цен — хороший инструмент для такой борьбы, — сказал он.

В приоритете пока внутренний туризм

Осауленко фиксирует пока небольшую глубину продаж для организованных туристов — две–три недели. При этом наиболее востребованными пока остаются именно внутренние направления — Краснодарский край, Калининград, Казань. Активно покупают Байкал. Россия — тренд № 1.

— Вместе с тем видим, что те страны, которые открыты, даже не с теплым морем, Абхазия например, демонстрируют хорошую динамику. В Абхазии такого зимнего сезона не помнят даже в советские времена. По российским направлениям дистанция продаж длинная. Уже сегодня мы говорим о том, что активно бронируются февральские и мартовские праздники. На майские потихоньку берут туры и даже на июль — август, но пока не массово, — пояснил собеседник «ВМ».

Директор «Турпомощи» объясняет это тем, что в отличие от заграницы в нашей стране все предсказуемо, у отдыхающих есть возможность планировать свой отпуск.

— У нас и в лучшие времена лето начиналось с весны, но сегодня можно говорить с учетом опыта прошлого года, когда пошло открытие, снятие административных барьеров и очень быстро все расхватывалось, как горячие пирожки, люди стараются не сильно откладывать покупку. Тем более динамика развития эпидситуации позволяет это делать, — отметил он.

Направлений много, цены останутся приемлемыми

При этом серьезного повышения цен представитель туристической отрасли на внутрироссийских направлениях также не ожидает.

— Сегодня все прекрасно понимают, что даже на 15 процентов повышение цен — это серьезный шаг. Можно таким образом просто погубить свое направление. К счастью, вот это несчастье (пандемия коронавируса) сподвигло всех смотреть в разные стороны — не только на Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, но и на другие регионы России. География предложения значительно расширена, тем более дважды вступала в силу программа туристического кешбэка. Есть понимание того, что этот кешбэк войдет в национальный проект «Туризм», — добавил спикер.

С зарубежными направлениями, по словам Осауленко, все неоднозначно. Кипр лишь намеревается открыться 1 марта. Однако властям Евросоюза в целом понятно, что если туристический сегмент и в 2021 году останется закрытым, отрасль придется восстанавливать заново, подчеркивает эксперт. Поэтому и европейские границы для туристов стратегически закрываться не будут.

Многие страны надеются, что к лету потихоньку начнут восстанавливать туристический сектор экономики. И как только станет понятно, что динамика заболеваемости пойдет стабильно вниз, будут приниматься меры к его оживлению, резюмировал Осауленко. Правда, откроется ли Европа для россиян, эксперт не сказал.

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