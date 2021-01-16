В АТОР назвали самые популярные направления у российских туристов

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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович назвал самые популярные направления у российских туристов в беседе с изданием «Взгляд».

— Что касается зимнего отдыха россиян, отечественный туризм в сравнении с прошлыми годами вырос. Повысились цены, количество отдыхающих и те туристические дестинации, которые традиционно пользуются спросом зимой, подросли в объемах. То есть такие направления, как Сочи и Золотое кольцо России, были загружены под завязку, — уточнил Канторович.

Эксперт отметил, что на отдых за рубеж в этом году россияне съездили в 5–6 раз меньше, чем в прошлом году.

Ранее Nation News рассказал, что 65 процентов туристов посещают именно российские курорты. Эти россияне путешествуют с целью сменить обстановку, находясь в отпуске. Также 49 процентов путешественников отмечают, что стимулом к поездке стала необходимость посетить друзей или родственников.

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