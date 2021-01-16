Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В АТОР назвали самые популярные направления у российских туристов
Фото: Дмитрий Феоктистов, ТАСС

В АТОР назвали самые популярные направления у российских туристов

Елена Плешивцева

Туризм

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович назвал самые популярные направления у российских туристов в беседе с изданием «Взгляд».

— Что касается зимнего отдыха россиян, отечественный туризм в сравнении с прошлыми годами вырос. Повысились цены, количество отдыхающих и те туристические дестинации, которые традиционно пользуются спросом зимой, подросли в объемах. То есть такие направления, как Сочи и Золотое кольцо России, были загружены под завязку, — уточнил Канторович.

Эксперт отметил, что на отдых за рубеж в этом году россияне съездили в 5–6 раз меньше, чем в прошлом году.

Ранее Nation News рассказал, что 65 процентов туристов посещают именно российские курорты. Эти россияне путешествуют с целью сменить обстановку, находясь в отпуске. Также 49 процентов путешественников отмечают, что стимулом к поездке стала необходимость посетить друзей или родственников.

Читайте также: Россияне назвали самые безопасные виды транспорта для дальних поездок

Путешествиятуризм в Россиимнение эксперта
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте