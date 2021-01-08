Россияне назвали самые безопасные виды транспорта для дальних поездок

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Около половины россиян, принявших участие в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», считают наиболее безопасным транспортом для дальних поездок поезда.

Отвечая на вопрос о самых безопасных видах транспорта для поездок на дальние расстояния, 47 процентов респондентов назвали поезд. Еще 35 процентов предпочли бы самолет.

Шесть процентов отдали голоса за личный автомобиль, два процента — за автобус, по одному проценту — за водный транспорт и такси.

Восемь процентов участников исследования заявили, что боятся путешествовать любым видом транспорта, сообщает RT.

Ранее Министерство чрезвычайных ситуаций напомнило туристам о правилах отправления в рискованные походы.

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