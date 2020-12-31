МЧС напомнило туристам о правилах отправления в рискованные походы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Министерство чрезвычайных ситуаций России напомнило согражданам о необходимости регистрировать туристические группы перед выходом на рискованные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, это особенно актуально в новогодние праздники и до них, поскольку в это время граждане чаще теряются на горной местности, отправляясь незарегистрированными тургруппами. Путешественники либо испытывают сложности с маршрутом, либо попадают под влияние суровой погоды, либо в целом оказываются достаточно неподготовленными, когда речь идет о вопросах безопасности во время похода.

В свете вышесказанного спасатели советуют туристам за десять дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать экстренные службы о маршруте своего передвижения. Заявку на регистрацию можно подать через специальную онлайн-форму на официальных сайтах региональных главков МЧС, а также с помощью почты, в том числе электронной.

— Информировать спасателей следует о маршрутах, которые предполагают высокий уровень риска для жизни и здоровья человека, — добавили в министерстве, беседуя с РИА Новости.

Читайте также: Часть горы рухнула на дорогу между дагестанскими селами