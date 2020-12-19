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Часть горы рухнула на дорогу между дагестанскими селами
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Абхазии

Часть горы рухнула на дорогу между дагестанскими селами

Анастасия Колоскова

Происшествия

Часть горы обвалилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Республики Дагестан. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

— В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Спасатели уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Обвал не повлиял на жизнеобеспечение населения. В настоящее время дорогу расчистили.

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