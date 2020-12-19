Часть горы рухнула на дорогу между дагестанскими селами
Часть горы обвалилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Республики Дагестан. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
— В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Спасатели уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Обвал не повлиял на жизнеобеспечение населения. В настоящее время дорогу расчистили.
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