Горящий на 510 квадратных метрах ангар обрушился в подмосковном Дзержинском
Горящий на площади 510 квадратных метров металлический ангар, в котором находится производство щитовых домов, обрушился в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в пятницу, 18 декабря.
Ангар находится на улице Овиновка, 30. В 21:29 в дежурную часть сообщили о пожаре. В 22:29 произошло обрушение по всей площади.
Дальнейшая информация уточняется, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что склад загорелся в подмосковном Дзержинском.
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