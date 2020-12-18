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Горящий на 510 квадратных метрах ангар обрушился в подмосковном Дзержинском
Фото: МЧС РФ

Горящий на 510 квадратных метрах ангар обрушился в подмосковном Дзержинском

Юлия Курганова

Происшествия

Горящий на площади 510 квадратных метров металлический ангар, в котором находится производство щитовых домов, обрушился в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в пятницу, 18 декабря.

Ангар находится на улице Овиновка, 30. В 21:29 в дежурную часть сообщили о пожаре. В 22:29 произошло обрушение по всей площади.

Дальнейшая информация уточняется, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что склад загорелся в подмосковном Дзержинском.

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