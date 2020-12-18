Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара на Ленинградском проспекте

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 11 Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара, который произошел на Ленинградском проспекте. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили на сайте прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Возгорание возникло на седьмом этаже. Около 100 человек были эвакуированы.

Позднее появилась информация, что площадь возгорания на Ленинградском проспекте выросла до 300 квадратных метров. Группировка по тушению пожара увеличена до 224 человек и 64 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в районе пожара затруднено.

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