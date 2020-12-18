Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Площадь возгорания на Ленинградском проспекте выросла до 300 квадратных метров
Фото: twitter.com / МЧС Москвы

Площадь возгорания на Ленинградском проспекте выросла до 300 квадратных метров

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 11 Карта всех событий

Площадь возгорания на Ленинградском проспекте выросла до 300 квадратных метров. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в Twitter-аккаунте МЧС России по Москве.

Группировка по тушению пожара увеличена до 224 человек и 64 единиц техники.

Напомним, инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Возгорание возникло на седьмом этаже. Около 100 человек были эвакуированы. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в районе пожара затруднено.

Читайте также: Пожар произошел на производстве жидкого мыла в Ивантеевке

МЧСМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте