Фото: twitter.com / МЧС Москвы

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 11 Карта всех событий

Площадь возгорания на Ленинградском проспекте выросла до 300 квадратных метров. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в Twitter-аккаунте МЧС России по Москве.

Группировка по тушению пожара увеличена до 224 человек и 64 единиц техники.

На данный момент общая площадь возгорания увеличилась до 300 м2.

На тушение пожара привлечено свыше 100 человек личного состава и 25 ед. техники. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 18, 2020

Напомним, инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Возгорание возникло на седьмом этаже. Около 100 человек были эвакуированы. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в районе пожара затруднено.

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