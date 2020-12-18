Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар возник в административном здании на Ленинградском проспекте
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно-спасательного центра Москвы

Пожар возник в административном здании на Ленинградском проспекте

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 11 Карта всех событий

Пожар произошел в административном здании на Ленинградском проспекте. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Возгорание возникло на седьмом этаже. Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров.

Людей эвакуировали из здания. Пожарные приступили к ликвидации огня. Сведения о пострадавших не поступали.

Движение в районе пожара затруднено. Пожарная техника занимает два правых ряда на дублере Ленинградского проспекта при движении в центр.

Читайте также: Пожар произошел на производстве жидкого мыла в Ивантеевке

МЧСМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте