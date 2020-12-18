Пожар возник в административном здании на Ленинградском проспекте

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно-спасательного центра Москвы

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 11 Карта всех событий

Пожар произошел в административном здании на Ленинградском проспекте. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Возгорание возникло на седьмом этаже. Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров.

Людей эвакуировали из здания. Пожарные приступили к ликвидации огня. Сведения о пострадавших не поступали.

Движение в районе пожара затруднено. Пожарная техника занимает два правых ряда на дублере Ленинградского проспекта при движении в центр.

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