Опрос показал, что мешает россиянам воспользоваться туристическим кешбэком

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Участие в программе туристического кешбэка приняли пять процентов россиян, совершивших в текущем году туристические поездки. Такие расчеты приводит НИУ «Высшая школа экономики».

При этом 28 процентов участников соответствующего опроса заявили, что не участвовали в программе туристического кешбэка, поскольку не пользуются картами «Мир», хотя это является одним из условий возврата части денег за путевку.

Еще 26 процентов респондентов отметили, что в списке мест для отдыха в рамках программы туристического кешбэка не нашлось того, которое им подошло бы. 16 процентов сообщили, что не нашли подходящего места для проживания.

Каждый пятый опрошенный (21 процент) вообще не знал о данной программе, а примерно десять процентов пожаловались на сложности при регистрации в ней, сообщает РБК.

Напомним, Россия запустила программу туристического кешбэка, согласно которой туристы могут вернуть часть затрат на отдых на территории страны. Программа была разработана в целях поддержки внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса.

По данным Ростуризма, россияне в рамках программы купили туров на 6,5 миллиарда рублей. При этом общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.

В будущем программу туристического кешбэка может быть включен весь санаторно-курортный комплекс России, а не только те санатории, что прошли классификацию.

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