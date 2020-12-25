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Эксперт рассказал о тенденциях развития туризма в 2021 году
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал о тенденциях развития туризма в 2021 году

Анастасия Волоснова

Туризм

В 2021 году в России продолжит развиваться внутренний туризм. Такой прогноз сделал генеральный директор ООО «Новые туристические технологии», сервиcа поездок и путешествий «Туту.ру» Александр Гладилин.

По словам специалиста, в 2021 году продолжат развиваться тренды этого года. Из-за пандемии люди перестали планировать поездки заблаговременно и, пока ситуация не улучшится, не перестанут совершать спонтанные поездки. По мнению Гладилина, также не изменится снижение мобильности.

— Люди еще долго будут настороженно относиться к вероятности чем-то заболеть в поездке. Поэтому привычные толпы в популярных туристических местах, вероятно, вернутся нескоро и многие еще долго будут носить в таких местах маски, — добавил Гладилин.

Эксперт отмечает, что прогнозировать в будущем международный туризм пока сложно. Однако стабильно развиваться будет внутренний туризм. В частности, расширится география путешествий. Россияне станут ездить в менее популярные, но более экзотические уголки России. Продолжит развиваться активный туризм: конные прогулки, альпинизм, кемпинг.

По мнению Гладилина, цены на билеты останутся сниженными до стабилизации ситуации с COVID-19.

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