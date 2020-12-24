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Ростуризм предложил включить в туристический кешбэк все санатории страны
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ростуризм предложил включить в туристический кешбэк все санатории страны

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В программу туристического кешбэка может быть включен весь санаторно-курортный комплекс России, а не только те санатории, что прошли классификацию. Такое предложение озвучила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в четверг, 24 декабря.

— У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка, — пояснила Догузова.

Она отметила, что в 2020 году в перечень внесли только те здравницы, которые успешно прошли классификацию, передает ТАСС.

Напомним, в этом году Россия запустила программу туристического кешбэка, согласно которой туристы могут вернуть часть затрат на отдых на территории страны.

По данным Ростуризма, россияне в рамках программы купили туров на 6,5 миллиарда рублей. При этом общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей. Программа была разработана в целях поддержки внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса.

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