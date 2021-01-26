Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россиян предупредили о повышении цен на туры в Турцию на этапе раннего бронирования
Фото: pexels.com / Engin Akyurt

Россиян предупредили о повышении цен на туры в Турцию на этапе раннего бронирования

Виктория Родимкина

Туризм

Текущие цены на туры в Турцию, которые были куплены на этапе раннего бронирования у российских туроператоров, в среднем выросли на ожидаемые 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник, 26 января.

— В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15 процентов, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине, — уточнили в сообщении.

В ассоциации отметили, что такое плановое повышение вряд ли отпугнет туристов от отдыха в Турции. Стоимость туров на этом направлении ежегодно повышается с 2017 года.

Массовые туроператоры имеют в распоряжении около 500–600 отелей. Акции для раннего бронирования у них будут действовать до конца марта. Повышение стоимости туров в этом году специалисты связывают с пандемией коронавируса, уточнили в АТОР.

Читайте также: Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится на два часа

туристыотдыхТурция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте