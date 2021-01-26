Россиян предупредили о повышении цен на туры в Турцию на этапе раннего бронирования

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Текущие цены на туры в Турцию, которые были куплены на этапе раннего бронирования у российских туроператоров, в среднем выросли на ожидаемые 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник, 26 января.

— В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15 процентов, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине, — уточнили в сообщении.

В ассоциации отметили, что такое плановое повышение вряд ли отпугнет туристов от отдыха в Турции. Стоимость туров на этом направлении ежегодно повышается с 2017 года.

Массовые туроператоры имеют в распоряжении около 500–600 отелей. Акции для раннего бронирования у них будут действовать до конца марта. Повышение стоимости туров в этом году специалисты связывают с пандемией коронавируса, уточнили в АТОР.

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