Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится на два часа
Перелет на Кубу для туристов из России станет длиннее на два часа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) в понедельник, 25 января.
По ее данным, рейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Расстояние между пунктами составляет менее 300 километров. Причиной изменений стали ограниченные возможности аэропорта на острове.
— Расчетная длительность нахождения самолета для дозаправки в Варадеро составляет 110 минут, — говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что пассажиры не будут покидать салон самолета при дозаправке.
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