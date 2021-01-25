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Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится на два часа
Фото: pixabay.com/ru

Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится на два часа

Виктория Родимкина

Туризм

Перелет на Кубу для туристов из России станет длиннее на два часа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) в понедельник, 25 января.

По ее данным, рейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Расстояние между пунктами составляет менее 300 километров. Причиной изменений стали ограниченные возможности аэропорта на острове.

— Расчетная длительность нахождения самолета для дозаправки в Варадеро составляет 110 минут, — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что пассажиры не будут покидать салон самолета при дозаправке.

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