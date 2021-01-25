Время перелета на Кубу для российских туристов увеличится на два часа

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Перелет на Кубу для туристов из России станет длиннее на два часа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) в понедельник, 25 января.

По ее данным, рейсы из Кайо-Коко будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Расстояние между пунктами составляет менее 300 километров. Причиной изменений стали ограниченные возможности аэропорта на острове.

— Расчетная длительность нахождения самолета для дозаправки в Варадеро составляет 110 минут, — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что пассажиры не будут покидать салон самолета при дозаправке.

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