Фото: pixabay.com/ru

Кипр откроет границы для российских туристов с 1 марта. Об этом сообщили в газете Cyprus Mail со ссылкой на заместителя министра туризма страны Савваса Пердиоса.

По его словам, с марта Кипр смогут посетить туристы из 56 стран, в том числе из России. Им не нужно будет проходить карантин, если тест на коронавирус по прибытии будет отрицательным.

Ранее стало известно, что Греция продлила разрешение на въезд россиян до 8 февраля. Они смогут посещать Грецию до 8 февраля по квоте 500 человек в неделю. Туристы должны сдать отрицательный ПЦР-тест на инфекцию не ранее чем за 72 часа до вылета. Также при себе должен быть ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами анализов должна быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 40 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Великобритании