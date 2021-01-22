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Греция продлила разрешение на въезд россиян до 8 февраля
Фото: twitter.com/travelbestbpl

Греция продлила разрешение на въезд россиян до 8 февраля

Ростислав Зубков

Туризм

Греция будет принимать россиян еще минимум до 8 февраля. Власти страны продлили разрешение на въезд, пишут местные СМИ.

С 21 ноября «Аэрофлот» возобновил полеты в Афины, пока разрешены только два рейса в неделю. Регулярные перевозки из РФ в Грецию до сих пор под запретом из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем россияне могут въехать в эту страну через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

По последним предварительным данным, российские путешественники смогут посещать Грецию до 8 февраля по квоте 500 человек в неделю. Туристы должны сдать отрицательный ПЦР-тест на инфекцию не ранее чем за 72 часа до вылета. Также при себе должен быть ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами анализов должна быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.

По прибытии выборочно проводится повторное тестирование на ковид, результаты которого становятся известны уже через 24 часа. Детям до десяти лет сдавать тест не потребуется.

Помимо прочего, все путешественник обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr. Об этом сообщает РИА Новости.

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