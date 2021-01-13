«Принцип взаимности»: эксперт оценил, смогут ли россияне путешествовать в 2021 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Пандемия продолжает наносить удары по туризму. На сайте консульского отдела МИД РФ появилась информация о приостановке выдачи единых электронных виз до особого распоряжения правительства. С 1 января 2021 года туристы из более чем 50 государств могли посещать нашу страну по упрощенной схеме, однако коронавирус скорректировал планы по массовому приему иностранцев. О том, когда ждать наплыва зарубежных гостей и когда сами россияне смогут отправиться в путешествие по неограниченному числу направлений, «Вечерней Москве» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Кто приедет первым

По словам Осауленко, несмотря на трудности, свалившиеся на туриндустрию в 2020 году, сегодня есть на что надеяться. Даже если эпидобстановка серьезно не улучшится до декабря 2021-го, гостей все равно будут с нетерпением ждать. Он считает, основываясь на мнениях медиков, что пандемию коронавируса удастся обуздать ближе к лету и тогда транспортное сообщение восстановится.

При этом здесь «будет действовать принцип взаимности».

— Граждане тех стран, с которыми мы будем восстанавливать авиасообщение, в первую очередь к нам и приедут. Кто первым проявит инициативу, встречным курсом пойдет — они и будут первыми. А граждан тех стран, где будут действовать ограничения для российских туристов, мы, скорее всего, у себя в гостях не увидим в ближайшей перспективе, — отметил собеседник «ВМ».

«Все вернется на круги своя»

Осауленко отметил, что даже в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в некоторых странах, Россия на этот раз не закрывает границы.

— Мы не делаем резких движений, какие были в марте–апреле прошлого года. Это уже вселяет определенный оптимизм. Тем более у нас есть рекомендации ВОЗ и мы слышим с российской стороны заявления ответственных людей по поводу того, что закрытие границ глобально не решает те вопросы, которые связаны с эпидобстановкой. Даже с учетом того, что появляются новые штаммы коронавируса, предложений по возобновлению авиасообщения с Россией и в текущее время достаточно. А как только медицинское сообщество найдет вариант борьбы с этими вариациями вируса, я думаю, все вернется на круги своя, — выразил надежду Осауленко.

Директор «Турпомощи» высказался и о возможном введении «ковидных паспортов». С его точки зрения, инициатива заслуживает внимания. Ведь опасения государств, которые будут принимать у себя иностранцев, понятны, заметил он.

— Им нужно хоть какое-то подтверждение того, что данный человек не привезет с собой инфекцию и не станет источником заражения. Как одна из возможных форм, если никто не придумает ничего иного [вакцинные паспорта] — это нормально и допустимо. Здесь есть только два нюанса. Во-первых, признание эффективности вакцин разных стран, но это вопрос не медицинский, а политический. А во-вторых, нет понимания, что делать с людьми, которые переболели, и как долго сохранится у них иммунитет. Тут слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы, — рассуждает спикер.

Поскольку в туризме, говорит специалист, занят чуть ли не каждый шестой житель Земли, все страны в любом случае будут искать варианты выхода из кризиса, чтобы десятки миллионов людей не оставались без работы. Иначе ни о какой экономической стабилизации речи не пойдет. Ведь есть страны, «где доля туризма в ВВП не 10, не 20 и даже не 30 процентов, а гораздо больше».

Стартовые возможности

По словам Осауленко, пример открытых для туризма Кубы, Турции и Занзибара показывает, что при нормальной организации процесса перевозки, оказания медпомощи никакого вреда от путешествий нет.

Собеседник «ВМ» констатировал тот факт, что сейчас рынок туризма в мире зачищен — кто первый зайдет на него со своими предложениями, тот и получит лучшие преференции, лучшие стартовые возможности для дальнейшего развития. В качестве примеров он привел Доминиканскую Республику, Кубу, Вьетнам, Египет, Турцию, Тунис, Таиланд, Вьетнам. Во всех этих странах ведется борьба за туриста, за российского в том числе.

Причем борются за россиян даже в Евросоюзе. Несмотря на то, что большинство стран ЕС не пускают их на отдых, попасть туда в качестве туриста все равно можно. В условиях пандемии, появления новых штаммов, Греция не снижает и постоянно продлевает квоты на прием наших соотечественников. Они решили зацепиться за потенциальных гостей и держатся изо всех сил, резюмировал Осауленко.

Между тем число заболевших коронавирусом в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 90 миллионов человек.

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