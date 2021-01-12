Россияне назвали страны, в которые они готовы «сорваться» и уехать немедленно

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские туристы в 2021 году оказались готовы к спонтанным поездкам в ряд зарубежных стран. О том, куда соотечественники были бы не прочь взять и улететь, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.

Опрос показал, что респонденты хотят немедленно уехать в Турцию (10,5 процента голосов), Италию (9,3 процента) и Америку (8,5). При этом самыми популярными городами для спонтанных поездок оказались Стамбул (6,8), Рим (5,2) и Лондон (3,6).

Помимо этого, опрошенные путешественники готовы рвануть в Таиланд (8 процентов), Португалию (4,8), Мальдивы (4,4), Францию (4,3), Объединенные Арабские Эмираты (4), Британию (3,6), Индонезию (3,2) и Испанию (3,2).

Без особых приготовлений туристы не против «внезапно сорваться» и в ряд российских городов. Так, 18 процентов участников опроса хотят уехать в Сочи, 13 процентов — в Санкт-Петербург, семь процентов — в Москву, шесть процентов — в Калининград и четыре процента — в Казань.

Аналитики выяснили, что 64 процентов путешественников из РФ намерены в целом разъезжать именно спонтанно, а 34 процента из них готовы уехать в один из регионов России незамедлительно. 58 процентов респондентов между тем мечтают о внезапной поездке за рубеж, пишет «Лента.ру».

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