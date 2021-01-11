Москва возглавила рейтинг самых популярных маршрутов по России в январе

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В январе 2021 года наиболее популярным маршрутом для железнодорожных и авиационных перевозок станет Москва, прогнозируют аналитики сервиса OneTwoTrip.

Эксперты составили рейтинг самых популярных у россиян авиа- и ж/д маршрутов по стране в первом месяце наступившего года. По мнению специалистов, топ традиционно возглавит столица России: в Москву путешественники уже выкупили больше всего билетов как на поезда, так и на самолеты.

Второе место по числу авиа и ж/д билетов принадлежит Петербургу, тогда как третье место досталось двум городам. С одной стороны, Сочи сильнее всего привлекает в январе туристов, привыкших путешествовать по воздуху. К настоящему моменту на курорт раскуплено почти вдвое больше билетов, чем год назад. С другой стороны, для привыкших добираться поездом более манящим регионом стал Нижний Новгород.

В топ-10 городов-лидеров по количеству планируемых в январе авиаперелетов также вошли: Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

В список самых желанных железнодорожных направлений в свою очередь были включены: Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи. О рейтинге пишет RT.

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