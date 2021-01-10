Ряд стран изменил правила посещения из-за коронавируса

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Сразу несколько стран усилили меры безопасности для въезжающих на территорию туристов из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 10 января.

Так, отрицательный тест на коронавирус понадобится тем, кто собирается лететь на Кубу, в Великобританию, а Греция увеличивает срок карантина.

— Пассажиры воздушных и морских судов, а также поездов, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну, — сообщает Lonely Planet.

По данным портала, правило распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия тоже будут ему следовать.

Нарушителям этого требования грозит штраф в размере 500 фунтов стерлингов. Прибывающим из стран с высоким риском заражения коронавирусом нужно будет пройти обязательный карантин, даже если результат теста был отрицательным.

Греция ввела семидневный карантин для пассажиров международных рейсов вместо трехдневной самоизоляции.

Шри-Ланка, которая на данный момент не принимает иностранцев, откроется для туристов с 21 января. Все прибывающие будут сдавать ПЦР-тесты. Минимальный срок пребывания на территории страны составит 14 дней.

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