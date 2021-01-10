Число случаев коронавируса в мире превысило 90 миллионов человек

Фото: twitter.com/AMR_Social

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 миллионов человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, коронавирусом в мире заразились 90 005 787 человек.

Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в Соединенных Штатах — более 22,2 миллиона.

За все время пандемии в мире умерли более 1,93 миллиона человек, вылечились почти 50 миллионов заболевших, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Генсек ООН раскритиковал богатые страны за «вакцинный национализм»