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Число случаев коронавируса в мире превысило 90 миллионов человек
Фото: twitter.com/AMR_Social

Число случаев коронавируса в мире превысило 90 миллионов человек

Юлия Курганова

В мире

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 миллионов человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, коронавирусом в мире заразились 90 005 787 человек.

Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в Соединенных Штатах — более 22,2 миллиона.

За все время пандемии в мире умерли более 1,93 миллиона человек, вылечились почти 50 миллионов заболевших, передает РИА Новости.

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