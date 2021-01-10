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Генсек ООН раскритиковал богатые страны за «вакцинный национализм»
Фото: youtube.com / Контур конфликта

Генсек ООН раскритиковал богатые страны за «вакцинный национализм»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Некоторые развитые государства игнорируют менее развитые страны в вопросах обеспечения населения вакциной от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье, 10 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Пандемия высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве солидарности. Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран, — цитирует Гутерриша ТАСС.

Он подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции оказала крайне ужасное воздействие на бедных и обездоленных людей, особенно с ограниченными возможностями. По его словам, из-за пандемии в нищете и под угрозой нехватки продовольствия оказалось более 270 миллионов человек по всему миру.

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