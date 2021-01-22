Более 40 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Великобритании
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки составило 40 261. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что за сутки от коронавируса в Великобритании умер 1401 человек. С начала пандемии коронавирусная инфекция в Соединенном Королевстве подтвердилась у почти 3,6 миллиона человек, скончался 95 981 пациент, сообщает РИА Новости.
Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.
Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.
С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.
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