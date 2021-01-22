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СМИ: Заболевшим COVID-19 в Англии могут выплатить по 500 фунтов
Фото: www.sxc.hu

СМИ: Заболевшим COVID-19 в Англии могут выплатить по 500 фунтов

Кирилл Николаев

В мире

Власти Великобритании планируют выплачивать по 500 фунтов стерлингов (685 долларов) всем жителям Англии, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает газета The Times.

Авторы инициативы выразили надежду, что подобная дотация поспособствует самоизоляции граждан в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Великобритании. Соответствующие выплаты обойдутся государству в 2,74 миллиарда долларов. Круг получателей помощи на безвозмездной основе могут ограничить теми гражданами, кто не в состоянии работать из дома.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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