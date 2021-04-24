Принимающая участие в параде Победы военная техника прибыла в Москву из Алабина

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москву из Алабина прибыла военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее техника находилась на тренировочной площадке в Подмосковье, теперь ее переместили на временную площадку на северо-западе столицы.

— Перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом: железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн, — отметили в сообщении.

Первыми на площадку прибыл колонна более чем из 200 единиц колесной техники, в частности бронеавтомобили «Тигр», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», а также бронеавтомобили, боевые машины пехоты и другая техника, сообщает Интерфакс.

Ранее Минобороны РФ показало кадры репетиции парада Победы.

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