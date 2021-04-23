Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 30 экипажей ВАИ проконтролируют перевоз техники для парада Победы в Москву
Фото: Минобороны РФ

Более 30 экипажей ВАИ проконтролируют перевоз техники для парада Победы в Москву

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Алабино Карта всех событий

Более 30 экипажей военной автоинспекции будут обеспечивать безопасность 300 единиц военной техники для парада Победы во время передислокации из подмосковного Алабино в Нижние Мневники. Об этом рассказали в Минобороны России.

Военную технику будут перевозить с полигона в столицу в ночь с пятницы, 23 апреля, на субботу, 24 апреля. Экипажи ВАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения во время передвижения колонны. Кроме того, за проездом будут следить сотрудники ГИБДД ГУМВД России.

Уточняется, что технику для парада Победы перевезут во временный технический парк в Нижних Мневниках на северо-западе Москвы. На территории уже установили пункты для мойки и обслуживания техники.

Военные машины проедут по трассе А-107, Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, а также по Осенней и Крылатской улицам. Передислокация начнется в 22:00 по московскому времени, пишет ТАСС.

Ранее Министерство обороны России показало кадры с репетиции парада Победы.

Читайте также: Российские войска начали возвращаться в места дислокации после учений на юге РФ

военные маршипарад Победывооружение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в