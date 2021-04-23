Более 30 экипажей ВАИ проконтролируют перевоз техники для парада Победы в Москву

Фото: Минобороны РФ

Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Алабино Карта всех событий

Более 30 экипажей военной автоинспекции будут обеспечивать безопасность 300 единиц военной техники для парада Победы во время передислокации из подмосковного Алабино в Нижние Мневники. Об этом рассказали в Минобороны России.

Военную технику будут перевозить с полигона в столицу в ночь с пятницы, 23 апреля, на субботу, 24 апреля. Экипажи ВАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения во время передвижения колонны. Кроме того, за проездом будут следить сотрудники ГИБДД ГУМВД России.

Уточняется, что технику для парада Победы перевезут во временный технический парк в Нижних Мневниках на северо-западе Москвы. На территории уже установили пункты для мойки и обслуживания техники.

Военные машины проедут по трассе А-107, Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, а также по Осенней и Крылатской улицам. Передислокация начнется в 22:00 по московскому времени, пишет ТАСС.

Ранее Министерство обороны России показало кадры с репетиции парада Победы.

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