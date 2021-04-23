Российские войска начали возвращаться в места дислокации после учений на юге РФ

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские войска, которые были задействованы во внеплановой проверке на юге и западе РФ, начали возвращаться в пункты дислокации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в пятницу, 23 апреля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу призвал до 1 мая вернуть все войска, которые находились на учениях на юге РФ, в места дислокации.

Уточняется, что в настоящий момент военнослужащие совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, а также осуществляют погрузку на десантные корабли, платформы и самолеты военно-транспортной авиации. В пресс-службе отметили, что в свои части возвращаются войска Южного военного округа и Воздушно-десантные войска, сообщает РИА Новости.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в агрессивном поведении на украинской границе.

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