Госдеп США обвинил Россию в агрессивном поведении на украинской границе

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Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как «агрессора». Об этом во вторник, 20 апреля, заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.

По его словам, Госдеп США не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность.

— Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность, — цитирует слова Прайса РИА Новости.

Он отметил, что в Вашингтоне обеспокоены продолжающимися якобы агрессивными действиями России в отношении Украины.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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