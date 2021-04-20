Шойгу заявил, что Киев продолжает дестабилизацию в Донбассе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти Украины стремятся дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО продолжают осуществлять провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическое руководство Украины сохраняет деструктивный курс.

Он добавил, что военная обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной.

— Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России, — заключил министр.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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