Выставка о летчике Девятаеве открылась в Музее Победы

Фото: АГН Москва

Музей Победы до 16 мая приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Летчик Михаил Девятаев. Жизнь как подвиг». Открытие экспозиции приурочено к выходу в прокат фильма «Девятаев».

В экспозиции представлено более 100 копий фотографий и документов, рассказывающих о жизни легендарного летчика: военные фотографии летчика и его друзей, самолетов и будней солдат в период Великой Отечественной войны. Здесь также представлены плакаты военного времени.

Посетители узнают о жизни героя в довоенное время и воздушных боях, во время одного из которых он был сбит. Девятаева направили в концлагерь Заксенхаузен. В экспозиции собраны фотографии лагеря, заключенных, а также настоящая реликвия — учетная карточка военнопленного Девятаева.

Выставка подробно рассказывает о легендарном побеге.

Заключительный раздел посвящен послевоенной жизни.

Выставка проходит в фойе кинозала «Жуков». Посетить ее можно бесплатно, сообщается на сайте музея.

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