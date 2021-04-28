Выставка о летчике Девятаеве открылась в Музее Победы
Музей Победы до 16 мая приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Летчик Михаил Девятаев. Жизнь как подвиг». Открытие экспозиции приурочено к выходу в прокат фильма «Девятаев».
В экспозиции представлено более 100 копий фотографий и документов, рассказывающих о жизни легендарного летчика: военные фотографии летчика и его друзей, самолетов и будней солдат в период Великой Отечественной войны. Здесь также представлены плакаты военного времени.
Посетители узнают о жизни героя в довоенное время и воздушных боях, во время одного из которых он был сбит. Девятаева направили в концлагерь Заксенхаузен. В экспозиции собраны фотографии лагеря, заключенных, а также настоящая реликвия — учетная карточка военнопленного Девятаева.
Выставка подробно рассказывает о легендарном побеге.
Заключительный раздел посвящен послевоенной жизни.
Выставка проходит в фойе кинозала «Жуков». Посетить ее можно бесплатно, сообщается на сайте музея.
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