Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка о летчике Девятаеве открылась в Музее Победы
Фото: АГН Москва

Выставка о летчике Девятаеве открылась в Музее Победы

Ольга Маркова

Культура

Музей Победы до 16 мая приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Летчик Михаил Девятаев. Жизнь как подвиг». Открытие экспозиции приурочено к выходу в прокат фильма «Девятаев».

В экспозиции представлено более 100 копий фотографий и документов, рассказывающих о жизни легендарного летчика: военные фотографии летчика и его друзей, самолетов и будней солдат в период Великой Отечественной войны. Здесь также представлены плакаты военного времени.

Посетители узнают о жизни героя в довоенное время и воздушных боях, во время одного из которых он был сбит. Девятаева направили в концлагерь Заксенхаузен. В экспозиции собраны фотографии лагеря, заключенных, а также настоящая реликвия — учетная карточка военнопленного Девятаева.

Выставка подробно рассказывает о легендарном побеге.

Заключительный раздел посвящен послевоенной жизни.

Выставка проходит в фойе кинозала «Жуков». Посетить ее можно бесплатно, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Показ фильма «Белорусский вокзал» состоится 9 мая в кинотеатре «Художественный»

биографияфильмВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в