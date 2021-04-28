Показ фильма «Белорусский вокзал» состоится 9 мая в кинотеатре «Художественный»

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

В День Победы, 9 мая, в кинотеатре «Художественный» состоится показ драмы «Белорусский вокзал». Фильм будет демонстрироваться с пленки 35 мм из архива Москино. В картине снялись Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов, Юрий Визбор.

Представят киноленту программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин и режиссер картины Андрей Смирнов.

Бывшие однополчане встречаются на похоронах своего боевого товарища. Последний раз они виделись на его дне рождении более четверти века назад. Но некоторые вещи забыть невозможно — фронтовая дружба сплачивает навсегда.

В этом году фильму исполнилось 50 лет, а режиссер Андрей Смирнов отметил свой 80-летний юбилей. Лента получила главный приз на кинофестивале в Карловых Варах.

Фильм можно посмотреть бесплатно по предварительной регистрации, сообщается на сайте Москино.

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